Генпрокурор США сменил руководство тюремной службы после смерти Эпштейна

Генеральный прокурор США Уильям Барр сменил руководство Федерального бюро тюрем после смерти миллиардера Джеффри Эпштейна. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщило агентство Associated Press.

Официальная причина перестановок не названа, отмечается в сообщении. Исполнявший обязанности главы бюро Хью Гурвиц ожидает назначения на другой пост. Преемником станет Кэтлин Хоук-Сойер, руководившая ведомством в 1992–2003 годах.

После смерти 66-летнего арестованного бизнесмена Эпштейна бюро подверглось тщательному контролю, поскольку законодатели и генпрокурор США требовали объяснений должностных лиц, как заключенный остался без присмотра и мог покончить с собой в одной из самых безопасных американских тюрем.

Эпштейна задержали в июне в аэропорту Нью-Джерси сразу после его возвращения из Парижа на личном самолете. Его обвинили в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, а также в половых контактах с несовершеннолетними девушками. По версии обвинения, с 2002 по 2005 год он пользовался услугами несовершеннолетних проституток и платил некоторым из них, чтобы они привлекали других девушек к занятию проституцией.

13 июля сообщалось, что Эпштейну предъявили еще одно обвинение, связанное с попыткой подкупить людей, которые могли выступить в качестве свидетелей по делу об организации детской проституции.

10 августа стало известно, что Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке. Расследованием обстоятельств смерти миллиардера занялось ФБР. Через несколько дней в особняке американского финансиста обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.