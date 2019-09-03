Прямой эфир

В Омске нашли загрязняющее атмосферу предприятие после жалоб

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области после жалоб жителей Омска нашло предприятие, которое загрязняет воздух. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщается на сайте ведомства.

«Источником выбросов оказалась асфальтобетонная установка, расположенная в поселке Горячий Ключ Омского района. Министерством проведена внеплановая выездная проверка в отношении ИП Петросяна А. Л., осуществляющего эксплуатацию указанной установки», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что готовится иск в суд с требованием закрыть предприятие. В августе нашли еще одного виновника в загрязнении воздуха — компанию «Сибдорстрой», которое изготавливает смесь для дорожного покрытия.

В конце мая стало известно, что в Омске планируют снизить выбросы в атмосферу и тем самым уменьшить валовое загрязнение воздуха на 56,2 тыс. т, что составляет 22%. План по снижению выбросов в атмосферу состоит из пяти пунктов. Так, необходимо снизить выбросы от транспорта, предприятий промышленности и теплоэнергетики, частного сектора. Также уменьшению загрязнения воздуха поспособствуют озеленение территорий и модернизация системы мониторинга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Загрязнение воздуха планируют уменьшить в Омске почти на четверть
Пластиковый мусор убивает двух жителей развивающихся стран в минуту

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019