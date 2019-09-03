В Омске нашли загрязняющее атмосферу предприятие после жалоб

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области после жалоб жителей Омска нашло предприятие, которое загрязняет воздух. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщается на сайте ведомства.

«Источником выбросов оказалась асфальтобетонная установка, расположенная в поселке Горячий Ключ Омского района. Министерством проведена внеплановая выездная проверка в отношении ИП Петросяна А. Л., осуществляющего эксплуатацию указанной установки», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что готовится иск в суд с требованием закрыть предприятие. В августе нашли еще одного виновника в загрязнении воздуха — компанию «Сибдорстрой», которое изготавливает смесь для дорожного покрытия.

В конце мая стало известно, что в Омске планируют снизить выбросы в атмосферу и тем самым уменьшить валовое загрязнение воздуха на 56,2 тыс. т, что составляет 22%. План по снижению выбросов в атмосферу состоит из пяти пунктов. Так, необходимо снизить выбросы от транспорта, предприятий промышленности и теплоэнергетики, частного сектора. Также уменьшению загрязнения воздуха поспособствуют озеленение территорий и модернизация системы мониторинга.