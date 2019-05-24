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Загрязнение воздуха планируют уменьшить в Омске почти на четверть

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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В Омске планируют снизить выбросы в атмосферу и тем самым уменьшить валовое загрязнение воздуха на 56,2 тыс. т, что составляет 22%. Такие проектные показатели назвал министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов в ходе посвященной реализации мероприятий нацпроекта «Экология» пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, 24 мая.

По его словам, план по снижению выбросов в атмосферу состоит из пяти пунктов. Так, необходимо снизить выбросы от транспорта, предприятий промышленности и теплоэнергетики, частного сектора. Также уменьшению загрязнения воздуха поспособствуют озеленение территорий и модернизация системы мониторинга, пишет ИА «Город55».

Чиновник отметил, что в течение 10 лет наблюдается позитивная динамика снижения объемов выбросов с 236 тыс. т в 2011 году до 193 тыс. т в 2017-м. Максимальное значение выбросов было отмечено в 2012 году — 240 тыс. т. Сейчас индекс загрязнения понизился с 11 до 3.

Минприроды региона рассчитывает до 2024 года снизить выбросы на 56,2 тыс. т. Согласно подсчетам, на это потребуется свыше 116 млрд рублей. Порядка 7 млрд рублей регион планирует получить из федерального бюджета, а остальные средства изыскать во внебюджетных источниках.

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