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Трамп счел «очень счастливой» заявившую в ООН об украденном детстве школьницу

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Президент США Дональд Трамп назвал «очень счастливой» 16-летнюю шведскую активистку Грету Тунберг, заявившую в ООН об украденном у нее детстве. Свое мнение глава Белого дома выразил на своей странице в Twitter.

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«Она похожа на очень счастливую девочку, которая предвкушает светлое и замечательное будущее. Как приятно это видеть!» — написал миллиардер и прикрепил ссылку на запись Тунберг. В ролике школьница эмоционально говорит о гибели из-за изменения климата людей, экосистем и обвиняет мировых лидеров в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте.

В 2017 году Трамп решил прекратить участие США в Парижском соглашении по климату, подчеркнув, что это сотрудничество не отвечает экономическим интересам страны. Кроме того, политик неоднократно ставил под сомнение теорию глобального потепления климата.

В середине марта стало известно, что среди номинантов на Нобелевскую премию мира в 2019 году оказалась Грета Тунберг — 16-летняя школьница из Швеции. Летом прошлого года она в одиночку пришла к зданию национального парламента, пытаясь привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

В декабре и январе школьница выступила в ООН и на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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