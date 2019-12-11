Эксперт выразил опасение в связи с признанием Греты Тунберг «Человеком года»

Присвоение 16-летней экоактивистке из Швеции Грете Тунберг титула «Человек года – 2019» — это использование подросткового сознания в политических целях, которое может испортить подростка, заявил 11 декабря «РИА Новости» главный редактор журнала «Международная жизнь» Армен Оганесян.

«Как сказала редакция журнала Time, они хотели видеть в Грете Тунберг «икону поколения». Людей, которые стоят за так называемым движением в поддержку Греты, не интересуют, по большому счету, проблемы климата, потепления. Как сказала сама Грета в Испании, политики только имитируют деятельность по улучшению климата. На самом деле имитация деятельности — это попытка создать такие иконы», — приводит агентство слова Оганесяна.

Эксперт также указал на эмоциональный фон, «срывающийся на истерику».

По мнению собеседника агентства, речь идет также об эксплуатации подросткового возраста. Он также добавил, что ему жаль школьницу.

«Сказать подростку, что он человек года, — это просто испортить ребенка, это знает каждый родитель и каждый, кто знаком с элементарными основами педагогики и воспитания. Здесь человеческий фактор и отношение к этому ребенку как к человеку со своими правами сведен к нулю. Это манипуляция», — подчеркнул Оганесян, назвав подобные действия попыткой «добраться до ума и сердец подросткового поколения, которое сейчас очень пассионарно в мире».

По его мнению, если пиар будет успешен, то он может создать прецедент модели использования подросткового сознания в своих политических целях.

Ранее в этот же день Time назвал Тунберг человеком года. За это звание с активисткой боролись спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, основатель Facebook Марк Цукерберг, президент США Дональд Трамп, а также американская футболистка Меган Рапино, анонимный офицер ЦРУ, председатель КНР Си Цзиньпин.

Тунберг прославилась на весь мир после своего эмоционального выступления в ООН 24 сентября. Тогда активистка заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте.