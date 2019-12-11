«Анти-Грета» дала первое интервью российским СМИ

Политическая активистка из Швеции Изабелла Нильссон Ярванди, которую называют «анти-Гретой», имея в виду Грету Тунберг, дала первое интервью российским СМИ. 16-летняя девушка побеседовала с журналистами Пятого канала для программы «Известия. Главное».

В интервью Ярванди рассказала, что хотела бы встретиться с экоактивисткой Гретой Тунберг, которой ее противопоставляют. Ей интересно узнать, насколько радикальны взгляды Тунберг и на каких ученых в своих интервью она постоянно ссылается. При этом Ярванди уверена, что такая встреча никогда не случится, поскольку «люди, которые за ней стоят, не захотят этого».

Также она рассказала о своем отношении к мигрантам в Швеции. По мнению Ярванди, людей, которые постоянно совершают преступления, необходимо отправлять на родину. А страна должна в первую очередь заботиться о своих гражданах.

«В истории всегда что-то было связано с глобализацией, люди путешествуют, покупают друг у друга вещи, открывают мир, сейчас мы живем в мире, где нас заставляют смешивать культуры, нас заставляют принимать мигрантов, но где же наши традиции? Что касается Европейского союза, Швеция прекрасно справится и без него. Мы многое можем делать сами. Ведь Европейский союз заставляет принимать мигрантов», — сказала она.

По словам Ярванди, она хочет остаться в Швеции и пытаться в ней что-то изменить. Однако, если она поймет, что это не получится, то она допускает свой переезд в другую скандинавскую страну, поскольку ей нравится культура и климат на полуострове.

Также она рассказала об отношении к ней со стороны сверстников и учителей. Ярванди пожаловалась на то, что нашлись люди, которые отказались с ней общаться из-за ее взглядов.

«Я получила много критики от друзей, просто от людей, которые никак не хотели со мной взаимодействовать, но я знаю, что многие люди просто потеряли работу из-за своего мнения. И я просто представляю, что так могут сказать обо мне, анти-Грета, анти-ЛГБТ-девушка, да мы ее не будем нанимать на работу», — рассказала она.

Изабелла Нильссон Ярванди известна своими «правыми» взглядами: она публично выступает против глобализации, миграции, радикального феминизма и гендерного воспитания в шведских школах.

Ранее 11 декабря стало известно о том, что американский еженедельный журнал Time назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг человеком года.