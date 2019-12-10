Президент Бразилии назвал Грету Тунберг соплячкой

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг соплячкой, которой слишком много времени уделяется в СМИ, пишет 10 декабря Globo.

По данным издания, заявление Болсонару стало ответом на твит Греты, в котором она выразила обеспокоенность в связи с гибелью двух лидеров коренного бразильского племени гуажажара. По словам школьницы, в Бразилии убили тех, кто защищает леса от незаконной вырубки, а мир об этом «позорно» молчит.

«Грета сказала, что индейцы умерли, потому что защищали леса Амазонии. Удивительно, что пресса уделяет так много внимания такой соплячке, как она», — заявил Болсонару, комментируя инцидент.

Президент Бразилии заверил, что его беспокоят любые смерти в стране, и правительство намерено бороться с незаконной вырубкой лесов. Грета в ответ уже традиционно поменяла описание своего профиля в Twitter, назвав себя словом Pirralha, которое употребил Болсонару, пишет «РИА Новости».

Ранее экоактивистка также меняла описание в соцсетях после того, как ее охарактеризовали президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп.

30 ноября стало известно, что Болсонару обвинил актера Леонардо ДиКаприо в причастности к поджогам лесов Амазонии.