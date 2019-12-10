Прямой эфир

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг соплячкой

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг соплячкой, которой слишком много времени уделяется в СМИ, пишет 10 декабря Globo.

Климатическая личность: что проповедует Грета Тунберг и зачем ее слушают мировые лидеры?
Всё ли так просто с историей шведской школьницы, взявшейся спасать экологию

По данным издания, заявление Болсонару стало ответом на твит Греты, в котором она выразила обеспокоенность в связи с гибелью двух лидеров коренного бразильского племени гуажажара. По словам школьницы, в Бразилии убили тех, кто защищает леса от незаконной вырубки, а мир об этом «позорно» молчит.

«Грета сказала, что индейцы умерли, потому что защищали леса Амазонии. Удивительно, что пресса уделяет так много внимания такой соплячке, как она», — заявил Болсонару, комментируя инцидент.

Президент Бразилии заверил, что его беспокоят любые смерти в стране, и правительство намерено бороться с незаконной вырубкой лесов. Грета в ответ уже традиционно поменяла описание своего профиля в Twitter, назвав себя словом Pirralha, которое употребил Болсонару, пишет «РИА Новости».

Ранее экоактивистка также меняла описание в соцсетях после того, как ее охарактеризовали президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп.

30 ноября стало известно, что Болсонару обвинил актера Леонардо ДиКаприо в причастности к поджогам лесов Амазонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грета Тунберг разочаровалась в экоактивизме
Грете Тунберг предложили отправиться из Лиссабона в Мадрид на осле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019