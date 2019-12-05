Грете Тунберг предложили отправиться из Лиссабона в Мадрид на осле

Юной экоактивистке Грете Тунберг предложили доехать из Лиссабона в Мадрид на осле. Об этом заявили в ассоциации жильцов испанского населенного пункта Талавера-де-ла-Рейна.

Общественники распространили свое сообщение в соцсетях. Они объяснили, что хотели, чтобы Грета лично узнала один «из способов, которым тысячи людей пользовались на протяжении веков» для преодоления расстояний.

Но девушка выбрала для путешествия поезд. Тунберг направится из столицы Португалии в Испанию на 25-ю Конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25). Путешествие до Мадрида займет более 10 часов.

В Португалию Тунберг, отказавшаяся от перелетов на самолете, прибыла на катамаране. Путь из США, где школьница принимала участие в саммите ООН по климату, занял 21 день.

Накануне стало известно, что активистка удостоилась в Стокгольме премии «За правильный образ жизни» за 2019 год. Ежегодная награда присуждается борцам за сохранение культурных ценностей и урегулирование кризисов.

Конвенция ООН об изменении климата — соглашение, подписанное более чем 180 странами мира. 25-й саммит проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря.