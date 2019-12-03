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Грета Тунберг добралась из США в Португалию на катамаране

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Фото: REUTERS/Rafael Marchante
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Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг приплыла из США в Португалию на катамаране, поскольку из-за вреда экологии отказалась от авиаперелетов. Об этом во вторник, 3 декабря, говорится в публикации испанской газеты El País.

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После 21-дневного путешествия из Соединенных Штатов Грета сошла на берег в Лиссабоне, откуда направится в Мадрид, чтобы принять участие в 25-й конференции ООН об изменении климата. Предполагается, что шведская экоактивистка прибудет в столицу Испании на поезде утром 4 декабря.

2 ноября министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь Тунберг пересечь Атлантику. На тот момент Грета находилась в Чили, куда она приплыла на паруснике для участия в конференции ООН об изменении климата. Однако из-за проходящих в стране массовых беспорядков, которые продолжаются с 14 октября, конференцию было решено перенести в Мадрид.

В августе 2018 года шведская школьница Грета Тунберг вышла на одиночный пикет перед зданием парламента в Стокгольме. Она потребовала от властей соблюдения условий Парижского соглашения по климату, которым предусмотрено сокращение вредных выбросов. В противном случае Грета отказывалась посещать школу.

24 сентября 16-летняя Тунберг обратилась к мировым лидерам по вопросу изменения климата в ходе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В своем выступлении активистка заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте.

Конференция ООН об изменении климата — соглашение, подписанное более чем 180 странами мира. Очередной — 25-й — саммит проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря.

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