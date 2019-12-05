Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

Шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг в Стокгольме получила премию «За правильный образ жизни» за 2019 год. Об этом она написала в Twitter 4 декабря.

Ежегодная награда присуждается борцам за сохранение культурных ценностей и урегулирование кризисов. Сама 16-летняя активистка не смогла присутствовать на церемонии: сейчас Грета находится в Мадриде на 25-й конференции ООН об изменении климата. Награду за нее получили активисты молодежного движения в защиту климата Fridays for Future.

Тунберг прославилась на весь мир после своего эмоционального выступления в ООН 24 сентября. Тогда активистка заявила о гибели людей и экосистем из-за изменения климата и обвинила политиков в том, что они думают при этом о деньгах и экономическом росте.

3 декабря стало известно, что Грета Тунберг приплыла из США в Португалию на катамаране, поскольку из-за вреда экологии отказалась от авиаперелетов. После 21-дневного путешествия Грета сошла на берег в Лиссабоне, откуда направилась в Мадрид.

Конференция ООН об изменении климата — соглашение, подписанное более чем 180 странами мира. Очередной, 25-й саммит проходит в Мадриде со 2 по 13 декабря.