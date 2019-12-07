Грета Тунберг разочаровалась в экоактивизме
Шведская экоактивистка Грета Тунберг разочаровалась в экологических движениях. Об этом она заявила в Мадриде в преддверии 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Популярность активистов растет, однако это ни к чему не приводит, считает Тунберг. По ее мнению, политики делают недостаточно для защиты окружающей среды.
Вечером шведскую активистку пригласили поучаствовать в демонстрации «Марш за климат», которая проходит в Мадриде.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг разочаровалась в экологических движениях. Об этом она заявила в Мадриде в преддверии 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Популярность активистов растет, однако это ни к чему не приводит, считает Тунберг. По ее мнению, политики делают недостаточно для защиты окружающей среды.
Вечером шведскую активистку пригласили поучаствовать в демонстрации «Марш за климат», которая проходит в Мадриде.