Грета Тунберг разочаровалась в экоактивизме

Шведская экоактивистка Грета Тунберг разочаровалась в экологических движениях. Об этом она заявила в Мадриде в преддверии 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Популярность активистов растет, однако это ни к чему не приводит, считает Тунберг. По ее мнению, политики делают недостаточно для защиты окружающей среды.

Вечером шведскую активистку пригласили поучаствовать в демонстрации «Марш за климат», которая проходит в Мадриде.