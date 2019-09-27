Знаменитый ленд-арт-художник создал портрет Греты Тунберг

Рано или поздно это должно было произойти. Образ Греты Тунберг увековечили трактором на поле. Портрет активистки создал знаменитый лэнд-арт художник Дарио Гамбарин. 16-летняя школьница из Швеции, страдающая синдромом Аспергера, стала знаменита после выступления на ассамблее ООН.

Активистка обвинила всех взрослых в том, что они украли у молодого поколения детство и мечты, загрязнили планету и лишили будущего под предлогом экономического развития. Грета номинирована на альтернативную Нобелевскую премию мира, она может стать самой молодой ее обладательницей, а СМИ наперебой называют школьницу самым влиятельным подростком в мире.