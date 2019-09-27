Прямой эфир

Знаменитый ленд-арт-художник создал портрет Греты Тунберг

0
Выделить главное
вкл
выкл

Рано или поздно это должно было произойти. Образ Греты Тунберг увековечили трактором на поле. Портрет активистки создал знаменитый лэнд-арт художник Дарио Гамбарин. 16-летняя школьница из Швеции, страдающая синдромом Аспергера, стала знаменита после выступления на ассамблее ООН.

Активистка обвинила всех взрослых в том, что они украли у молодого поколения детство и мечты, загрязнили планету и лишили будущего под предлогом экономического развития. Грета номинирована на альтернативную Нобелевскую премию мира, она может стать самой молодой ее обладательницей, а СМИ наперебой называют школьницу самым влиятельным подростком в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дзюбе подарили портрет с нимбом вокруг его головы
Более ста краденых портретов Макрона вынесли на марш в защиту экологии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019