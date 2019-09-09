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Дзюбе подарили портрет с нимбом вокруг его головы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Нападающему сборной России Артему Дзюбе преподнесли портрет футболиста с нимбом вокруг его головы. Подарок вручил футбольный болельщик из Калининграда Игорь Полуэктов в гостинице Radisson Hotel в Калининграде.

Почти год назад, во время матча Лиги наций UEFA между сборными России и Швеции в Калининграде, фанаты российской сборной, в числе которых был и Полуэктов, нарядились в персонажей «Деревни дураков» юмористического телешоу 1990-х годов «Каламбур». Дзюба оценил юмор болельщиков и подарил Полуэктову свою игровую футболку с номером 22, напоминает телеканал «360».

Теперь в Instagram болельщика появилась совместная фотография с Дзюбой и его портретом.

9 сентября на местном стадионе встретятся сборные России и Казахстана в ходе квалификационного матча перед Евро-2020. Начало игры — в 20:45 по местному времени (21:45 мск).

Ранее в этот же день президент клуба болельщиков сборной РФ «Россия объединяет» Эдуард Латыпов рассказал, комментируя внесенный в Госдуму законопроект по продаже пива на стадионах, что разрешение продавать пиво на стадионах увеличит количество услуг и сделает пребывание болельщиков на стадионе более комфортным.

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