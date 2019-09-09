Болельщики оценили проект о продаже пива на стадионах

Разрешение продавать пиво на стадионах увеличит количество услуг и сделает пребывание болельщиков на стадионе более комфортным. Об этом в разговоре с «Федеральным агентством новостей» рассказал президент Клуба болельщиков сборной РФ «Россия объединяет» Эдуард Латыпов, комментируя внесенный в Госдуму законопроект по продаже пива на стадионах.

«Это классика жанра: футбол и пиво. Ничего криминального в этом не вижу, прямой связи между насилием на трибунах и продажей алкоголя на стадионе нет. Второй важный аспект — это дополнительные инвестиции в спорт», — пояснил Латыпов.

Собеседник агентства отметил, что пивные спонсоры являются одними из основных спонсоров спортивных мероприятий во всем мире, а запрет в свое время создал проблемы не только профессиональному, но и любительскому спорту. Вместе с тем, считает Латыпов, прямого роста посещаемости от разрешения продажи пива ждать не стоит, поскольку пиво хоть и является важным условиям, но не определяющим. Он уточнил, что в первую очередь болельщикам важны комфорт и качество зрелища.

Ранее 9 сентября сообщалось, что Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах. В ведомстве уверены, что продажа алкоголя на спортивных мероприятиях не угрожает безопасности болельщиков, а даже поспособствует развитию рынка потребительских услуг.