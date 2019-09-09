Хлебного и зрелищ: Минфин поддержал возвращение пива на стадионы

Многолетний спор о том, стоит ли разрешить продажи пива на стадионах во время официальных спортивных соревнований по футболу, подходит к разрешению. Соответствующий депутатский законопроект поддержал Минфин , он направил свою позицию в правительство на рассмотрение. «Известия» ознакомились с отзывом. К продажам допустят компании, которые направят часть полученных денег на развитие профессионального и детско-юношеского спорта. В первую очередь футбола.

С оговорками

Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах. Он уже поступил в правительство, уточнил источник «Известий» в кабмине. В документе ведомства сказано: спортивные мероприятия, проводимые в РФ в последние годы, показали — продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей. Конечно, если соблюдены условия по должной организации всего процесса: увеличение количества контролеров-распорядителей, камер слежения и так далее .

Кроме того, уверены в Минфине, реализация пива на стадионах во время проведения международных и официальных спортивных соревнований по футболу поспособствует развитию рынка потребительских услуг . Также может увеличиться инвестиционная привлекательность деятельности, которая связана с организацией спортивных мероприятий. В пресс-службе министерства «Известиям» не предоставили дополнительных комментариев.

футбол_1 Болельщик на чемпионате мира по футболу – 2018 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В пресс-службе правительства «Известиям» сказали, что проект официального отзыва еще не рассматривался на заседании комиссии по законопроектной деятельности, позиция кабинета министров пока не определена.

В середине этого года депутаты Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложили изменить законы «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» и «О физической культуре и спорте». В поправках сказано, что заведения общепита смогут продавать пиво на стадионах, если будут заключены соответствующие договоры с организаторами спортивных соревнований. Речь идет исключительно о футбольных матчах. При этом часть выручки от продажи напитка пойдет на развитие профессионального и детско-юношеского спорта. Хотя на играх детей и подростков реализация пива не будет предусмотрена. В конце июля документ зарегистрировали в Госдуме, дата первого чтения еще не определена.

Как сказал «Известиям» соавтор законопроекта Игорь Лебедев, пока не определен процент от выручки, полученной от продажи пива, который следует направлять на развитие футбола в РФ . Этот показатель Минспорт дополнительно обсудит с пивными компаниями. Он считает, что такая схема будет выгодна обеим сторонам, так как производители получат возможность рекламировать свой напиток во время матчей.

футбол_1 Цех розлива на пивоваренном заводе Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В пояснительной записке к документу сказано: идея законопроекта взята из международной практики, а также из опыта России по проведению чемпионата мира по футболу. Продажи, потребление и продвижение пива на стадионах законодательно ограничили в 2005 году. Хотя исчезло оно с матчей еще в 2002-м, после того как на Манежной площади в Москве случился погром из-за поражения сборной России от команды Японии на чемпионате мира по футболу.

Всё было прилично

Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Ораз Дурдыев сказал «Известиям», что компания поддерживает эту депутатскую инициативу. При условии учета мнения, уже высказанного Минпромторгом: все финансовые средства, полученные от реализации пива в спортивных сооружениях, могут расходоваться организаторами не только на развитие спорта. С учетом текущих нужд они могут быть направлены на развитие инфраструктуры, повышение комфорта для зрителей и обеспечение безопасности проведения мероприятия.

— Мы также считаем важным предусмотреть возможность реализации пивоваренной продукции на стадионах во время проведения спортивных мероприятий по различным видам спорта, а не только в рамках футбольных матчей , — отметил он.

В компании «Балтика» поддерживают инициативу возвращения продаж пива на стадионы: это стремление соответствует устоявшимся традициям и лучшим мировым практикам регулирования продаж и рекламы напитка, сказали там «Известиям».

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил «Известиям», что положительно относится к инициативе. По его словам, прошлогодний чемпионат мира по футболу в РФ показал, что в пиве на стадионах нет ничего плохого. «На аренах не было пьяных, всё было прилично». Он подчеркнул, что подобное финансирование для клубов — огромный плюс, так как речь идет о новых спонсорских контрактах и, соответственно, вырученных средствах, которые пойдут на развитие.

Чем больше точек продажи алкоголя, тем выше его реализация, сказал «Известиям» председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов. Таким образом, допуск пива на стадионы будет способствовать потреблению спиртного, увеличивая риски асоциального поведения граждан во время и после матчей.