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В РФПЛ рассказали о поддержке «во многих инстанциях» продажи пива на стадионах

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил, что во многих инстанциях поддерживают идею вновь разрешить продажу пива на стадионах.

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«Работа в этом направлении ведется. РФС (Российский футбольный союз. — Ред), премьер-лига и клубы находят поддержку во многих инстанциях», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Прядкин отметил, что пока рано говорить, когда будет принято это решение.

«Но если оно состоится к началу следующего сезона, будет здорово», — добавил глава РФПЛ.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 1 января 2005 года. Он был снят на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

В середине августа сообщалось, что Роспотребнадзор выступил против продаж пива на стадионах. В ведомстве заявили, что подобный шаг будет способствовать алкоголизации населения.

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