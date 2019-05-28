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РФС поддержал продажу пива на стадионах

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Фото: TASS/Imago/Rodolfo Buhrer
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Российский футбольный союз (РФС) поддерживает идею вернуть продажу пива на стадионах. Об этом во вторник, 28 мая, заявил президент организации Александр Дюков.

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«Решение принимают законодатели. Что касается моего отношения, РФС и клубов, то мы не видим никакой проблемы в продаже и рекламе пива на стадионах», — цитирует его ТАСС.

Дюков отметил, что сейчас ряд инициативных групп работают над получением законодательного разрешения.

«Безусловно, будет больше пользы для российского футбола, это важный источник дохода для лиг и клубов», — добавил он.

Глава РФС пояснил, что продажа пива на стадионах не влияет на суточное потребление в городе в день проведения матча.

«Все ведут себя прилично, нет пьяных, чемпионат мира показал, что из-за продажи пива не было проблем», — сказал он.

В середине апреля о необходимости возобновить продажу пива на стадионах высказался вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. Он заявил о готовности разработать соответствующий законопроект совместными усилиями с правительством и РФС.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось во время чемпионата мира в России, который проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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