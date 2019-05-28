РФС поддержал продажу пива на стадионах
Российский футбольный союз (РФС) поддерживает идею вернуть продажу пива на стадионах. Об этом во вторник, 28 мая, заявил президент организации Александр Дюков.
«Решение принимают законодатели. Что касается моего отношения, РФС и клубов, то мы не видим никакой проблемы в продаже и рекламе пива на стадионах», — цитирует его ТАСС.
Дюков отметил, что сейчас ряд инициативных групп работают над получением законодательного разрешения.
«Безусловно, будет больше пользы для российского футбола, это важный источник дохода для лиг и клубов», — добавил он.
Глава РФС пояснил, что продажа пива на стадионах не влияет на суточное потребление в городе в день проведения матча.
«Все ведут себя прилично, нет пьяных, чемпионат мира показал, что из-за продажи пива не было проблем», — сказал он.
В середине апреля о необходимости возобновить продажу пива на стадионах высказался вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. Он заявил о готовности разработать соответствующий законопроект совместными усилиями с правительством и РФС.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось во время чемпионата мира в России, который проходил в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.