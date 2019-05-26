Россияне перешли с вина на пиво ради экономии

Спрос на вино и дорогой алкоголь в России снизился с начала текущего года: граждане предпочитают покупать более дешевые пиво и водку, следует из результатов исследования, проведенного сервисом по и выбору товаров в интернете Rate&Goods. Об этом в субботу, 25 мая, сообщили «РИА Новости».

Согласно этим данным, спрос на вино снизился с 18,8% до 15%, на коньяк — с 4,5% до 3,5%, на виски — с 2,4% до 1,4%. Вместе с тем, процент людей, желающих покупать пиво, вырос с 55,4% в конце 2018-го до 64,2% в апреле текущего года. Спрос на водку остается стабильным: ее покупают 10% россиян.

«На фоне общего роста цен россияне стали экономить на алкоголе. Дорогих напитков… покупают все меньше, и вместо вина отдают предпочтение более демократичному пиву», — рассказал гендиректор Rate&Goods Роман Майстер.

Специалисты полагают, что в ближайшее время соответствующая тенденция к экономии сохранится.

Эксперты Rate&Goods провели исследование на основе 700 тыс. чеков пользователей сервиса из восьми крупных городов России.

13 мая сообщалось, что общемировой уровень потребления алкоголя за последние 27 лет вырос на 10%. Специалисты выяснили, что если в 1990 году каждый человек в возрасте от 15 до 99 лет употреблял ежегодно в среднем 5,9 л спиртного, то в 2017 году этот показатель вырос до 6,5 л.