Прямой эфир

Тому Хэнксу не продали пиво на музыкальном фестивале

0
Фото: TASS/Zuma/Dennis Van Tine
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американскому актеру Тому Хэнксу отказались продавать пиво, когда он находился на фестивале кантри-музыки Stagecoach в городе Индио, Калифорния. Об этом он рассказал на шоу The Ellen Show телеведущей Эллен Дедженерес.

Изменили пену: в России хотят установить минимальную цену на пиво
Ограничение в 35 рублей поможет снизить доступность алкоголя и оборот нелегальной продукции

По словам артиста, он присутствовал на фестивале вместе со своей женой Ритой Уилсон, которая принимала участие в музыкальной программе.

«Дело было днем, и я захотел пива, бутылку хорошего вкусного пивка… Там были четыре обслуживающих дамы, и я сказал, налейте-ка мне!», — сообщил Хэнкс.

По его словам, наливать ему тем не менее отказались, поскольку при нем не было удостоверения личности.

«Вы что думаете, я несовершеннолетний?!», — возмутился 62-летний актер. Он уточнил, что ругался с персоналом около 20 минут, предлагал им билеты на различные мероприятия, но женщины «не сдались».

Артист отметил, что через 30 минут к ним подошел один из сотрудников и выдал ему специальный браслет, позволивший ему в конечном счете купить алкогольный напиток.

В январе голливудского актера Брюса Уиллиса застали в нетрезвом виде при выходе из ночного клуба в Лондоне. 63-летний артист был настолько пьян после новогодней вечеринки, что практически не мог стоять на ногах. Из клуба его под руку сопровождала охрана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Актер «Игры престолов» объяснил популярность сериала
Умер британский актер и комик Фредди Старр

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017