Тому Хэнксу не продали пиво на музыкальном фестивале

Американскому актеру Тому Хэнксу отказались продавать пиво, когда он находился на фестивале кантри-музыки Stagecoach в городе Индио, Калифорния. Об этом он рассказал на шоу The Ellen Show телеведущей Эллен Дедженерес.

По словам артиста, он присутствовал на фестивале вместе со своей женой Ритой Уилсон, которая принимала участие в музыкальной программе.

«Дело было днем, и я захотел пива, бутылку хорошего вкусного пивка… Там были четыре обслуживающих дамы, и я сказал, налейте-ка мне!», — сообщил Хэнкс.

По его словам, наливать ему тем не менее отказались, поскольку при нем не было удостоверения личности.

«Вы что думаете, я несовершеннолетний?!», — возмутился 62-летний актер. Он уточнил, что ругался с персоналом около 20 минут, предлагал им билеты на различные мероприятия, но женщины «не сдались».

Артист отметил, что через 30 минут к ним подошел один из сотрудников и выдал ему специальный браслет, позволивший ему в конечном счете купить алкогольный напиток.

В январе голливудского актера Брюса Уиллиса застали в нетрезвом виде при выходе из ночного клуба в Лондоне. 63-летний артист был настолько пьян после новогодней вечеринки, что практически не мог стоять на ногах. Из клуба его под руку сопровождала охрана.