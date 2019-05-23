Назван самый смертоносный тип сигарет

Американские ученые пришли к выводу, что самыми опасными для здоровья являются сигареты без фильтра. Об этом говорится в новом исследовании, проведенном специалистами из медицинского университета Южной Каролины в США.

Согласно новым данным, у людей, которые курят нефильтрованные сигареты, в два раза повышается риск умереть от рака легких, чем у обычных курильщиков. В целом вероятность смерти при таком курении возрастает на 30%.

При этом, по словам исследователей, легкие и сверхлегкие сигареты не менее опасны для здоровья, чем обыкновенные. Так, курение и тех, и других связывают с 90% случаев рака легких, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress в четверг, 23 мая.

Как рассказала один из авторов научной работы Нина Томас, пока не совсем ясно, почему именно нефильтрованные сигареты являются наиболее опасными. По ее словам, это может быть связано с высоким содержанием в них смолы.

В исследовании использовались данные о состоянии здоровья 14 тыс. заядлых курильщиков в возрасте от 55 до 74 лет.

24 апреля стало известно, что ученые из Бостонского университета нашли способ идентифицировать людей с высоким риском развития рака легких и предотвратить процесс заболевания.