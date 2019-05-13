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Потребление алкоголя в мире выросло на 10% за последние 27 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Общемировой уровень потребления алкоголя за последние 27 лет вырос на 10%. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet.

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Исследование охватило 189 стран. Специалисты выяснили, что если в 1990 году каждый человек в возрасте от 15 до 99 лет употреблял ежегодно в среднем 5,9 л алкоголя, то в 2017 году этот показатель вырос до 6,5 л.

Ученые назвали причинами такого роста прирост населения в мире, а также повышение потребления алкоголя в общем.

Отмечается, что в Китае, Индии и Вьетнаме есть большой рост потребления алкогольной продукции. Однако в восточноевропейских странах пить стали меньше.

Заметно упало потребление алкоголя в Азербайджане, России, Великобритании и Перу. Среди отдельных стран максимум зафиксирован у Молдавии (15 л чистого спирта на человека в год), а наименьшее — в Кувейте (0,005 л).

В исследовании говорится, что 45% зарегистрированного потребления (в пересчете на чистый спирт) алкоголя приходится на крепкие спиртные напитки, 15% — на пиво, 12% — на вино.

Ранее 13 мая сообщалось, что в Саратове 11-летний школьник отравился суррогатным алкоголем. Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

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