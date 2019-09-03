Британец научил черепаху ползать в пивную

Британец Джейсон Смит из городка Тьюксбери (графство Глостершир) приучил свою черепаху ползать в паб, пишет Daily Star.

Так, каждый вечер после работу 48-летний Смит отправляется в пивную Nottingham Arms, а компанию ему составляет семилетняя шпороносная черепаха по кличке Нэнси Дрю.

При этом несмотря на женское имя, Нэнси — самец. По словам мужчины, черепаху он приводит на поводке. Сначала посетители паба были удивлены присутствием Нэнси, но сейчас привыкли и воспринимают ее как собаку, уверяет Смит.

На одном из фото видно, как животное сидит на высоком табурете за барной стойкой.

Британец уверен, что прогулки по городу и отдых в пабе позволяют Нэнси потратить энергию, которая копится из-за отсутствия самок.

Шпороносные черепахи доживают до 70 лет и могут весить до 100 кг.

В июле сообщалось, что невероятно быстрая черепаха поразила пользователей Сети.