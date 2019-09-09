Боярский прокомментировал опрос о самых красивых женщинах в России

Красота женщин не зависит от места жительства. Такое мнение выразил народный артист России Михаил Боярский, комментируя результаты опроса о том, где в стране живут самые красивые женщины.

«Первые красавицы живут там, где ценят их красоту. Важно, кто ценит красоту, а не где живут красавицы. У каждого своя красота», — сказал он в понедельник, 9 сентября, в беседе с НСН.

При этом актер не согласился с лидерством Москвы в этом вопросе.

«Не обратить внимание на петербургских женщин просто невозможно. У нас женщины очень любят команду «Зенит», так что мы всегда будем впереди Москвы в этом плане», — заявил Боярский. Он добавил, что петербургский футбольный клуб так хорошо играет потому, что у него красивые поклонницы.

Ранее в этот же день результаты интернет-опроса показали, что одни из самых красивых представительниц прекрасного пола в России проживают в Москве.

В топ-10 городов с самыми красивыми женщинами также вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа.