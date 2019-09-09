Прямой эфир

Боярский прокомментировал опрос о самых красивых женщинах в России

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Красота женщин не зависит от места жительства. Такое мнение выразил народный артист России Михаил Боярский, комментируя результаты опроса о том, где в стране живут самые красивые женщины.

Хорошо выставленный цвет: как стать еще красивее в ближайшие полгода
Стилисты рекомендуют искусственный загар, густые брови и розовый макияж

«Первые красавицы живут там, где ценят их красоту. Важно, кто ценит красоту, а не где живут красавицы. У каждого своя красота», — сказал он в понедельник, 9 сентября, в беседе с НСН.

При этом актер не согласился с лидерством Москвы в этом вопросе.

«Не обратить внимание на петербургских женщин просто невозможно. У нас женщины очень любят команду «Зенит», так что мы всегда будем впереди Москвы в этом плане», — заявил Боярский. Он добавил, что петербургский футбольный клуб так хорошо играет потому, что у него красивые поклонницы.

Ранее в этот же день результаты интернет-опроса показали, что одни из самых красивых представительниц прекрасного пола в России проживают в Москве.

В топ-10 городов с самыми красивыми женщинами также вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт развеял миф о несовместимости помидоров и огурцов
Названы города с самыми красивыми женщинами в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019