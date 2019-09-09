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Эксперт развеял миф о несовместимости помидоров и огурцов

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Овощной салат из помидоров и огурцов безопасен для здоровья, несмотря на распространенное мнение о несочетаемости этих сезонных овощей. Об этом в понедельник, 9 сентября, заявил доктор биологических наук профессор Алексей Москалев.

Эксперт прокомментировал ряд предположений сторонников антисалатной диеты, которые считают, что сочетание огурца и помидора в одной тарелке приводит к разрушению витамина С из-за аскорбиназа — фермента, в изобилии содержащегося в огурце и расщепляющего витамин.

По словам Москалева, в салате помидоры и огурцы нарезаны кусочками, поэтому поверхность соприкосновения этих овощей минимальная.

«Во-вторых, фермент аскорбиназа и аскорбинка в салате взаимодействуют между собой обычно недолго. За это время существенное количество витамина С разрушиться не может», — приводит сайт aif.ru слова доктора биологических наук.

Он также отметил, что помидоры не являются чемпионами по содержанию витамина С, поэтому даже полное его разрушение не страшно, так как есть масса продуктов, в которых его гораздо больше, сообщает телеканал «Звезда». Эксперт напомнил, что в 100 г этого помидоров содержится около 20% от суточной нормы витамина С. Однако в них также имеется ликопин — красный краситель и антиоксидант, который приносит организму человека гораздо большую и ощутимую пользу. Он предотвращает развитие сердечно-сосудистых патологий, онкологических заболеваний и старение.

Москалев порекомендовал готовить салат из огурцов с помидорами каждый день и напомнил, что для здоровья ежедневно нужно съедать не менее 500 г овощей и фруктов.

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