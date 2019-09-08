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Названы самые полезные и вредные продукты для мозга

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Фото: Global Look Press/Arne Immanuel Bänsch/dpa
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Питание человека оказывает влияние на функционирование всего организма, в том числе мозга. Употребление некоторых продуктов может улучшить мозговую деятельность, а других — нанести вред, пишет «Медикфорум».

Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.

К первой группе относятся ягоды, орехи, рыба и другие морепродукты, оливковое масло и свежие овощи, в особенности листовые зеленые.

Эти продукты следует употреблять как можно чаще, потому что за счет большого количества витаминов и микроэлементов, содержащихся в них, влияние на мозг будет самым положительным.

Также следует обратить внимание на включение в рацион фруктов, молочной продукции с низким содержанием жиров, мяса птицы и зерновых продуктов.
Их необязательно употреблять каждый день, но на работу мозга они также действуют позитивно.

К вредной пище, причем не только для мозга, но и для всего организма, специалисты отнесли жареную еду, красное мясо, жирные молочные продукты из цельного молока, полуфабрикаты и соль.

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