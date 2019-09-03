Названы помогающие избавиться от жира на животе продукты

Специалисты составили перечень из более чем 20 продуктов, которые способствуют расщеплению вредного висцерального жира на животе и улучшают работу кишечника.

Как пишет портал Food News, исследования ученых свидетельствуют о том, что скопление висцерального жира в брюшной полости увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, появления диабета второго типа и даже некоторых видов рака.

Избавиться от него одними тренировками не получится, поэтому следует обратить внимание на изменение рациона.

Так, для борьбы с отложениями жира эксперты рекомендуют употреблять фасоль, горошек, нут, запеченный и сладкий картофель, спаржу, цветную капусту, семена тыквы, яйца и авокадо.

Эти продукты богаты калием, пребиотиками, белком и цинком, которые повышают иммунитет и способствуют быстрому насыщению.

Полезны будут зеленые бананы, кофе и чай, способствующие улучшению пищеварения, цитрусовые, молочные и кисломолочные продукты, обогащенные кальцием и орехи (грецкие, миндаль, фисташки).

Уменьшить объемы талии помогут и лук, оливковое масло, овес, помидоры, лосось и тунец, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, минералами и витамином D, а также цельные зерна, арахисовое масло, специи (базилик, перец чили, орегано) и ферментированные продукты наподобие мисо и темпе.

В июне ученые установили причины отложения жира на животе и рассказали, как этого избежать.