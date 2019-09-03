Прямой эфир

Названы помогающие избавиться от жира на животе продукты

0
Фото: Global Look Press/Gary K. Smith/Arco Images
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты составили перечень из более чем 20 продуктов, которые способствуют расщеплению вредного висцерального жира на животе и улучшают работу кишечника.

Широка страна моя: отчего россияне полнеют
По данным Роспотребнадзора, количество страдающих от ожирения за восемь лет выросло в два раза

Как пишет портал Food News, исследования ученых свидетельствуют о том, что скопление висцерального жира в брюшной полости увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, появления диабета второго типа и даже некоторых видов рака.

Избавиться от него одними тренировками не получится, поэтому следует обратить внимание на изменение рациона.

Так, для борьбы с отложениями жира эксперты рекомендуют употреблять фасоль, горошек, нут, запеченный и сладкий картофель, спаржу, цветную капусту, семена тыквы, яйца и авокадо.

Эти продукты богаты калием, пребиотиками, белком и цинком, которые повышают иммунитет и способствуют быстрому насыщению.

Полезны будут зеленые бананы, кофе и чай, способствующие улучшению пищеварения, цитрусовые, молочные и кисломолочные продукты, обогащенные кальцием и орехи (грецкие, миндаль, фисташки).

Уменьшить объемы талии помогут и лук, оливковое масло, овес, помидоры, лосось и тунец, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, минералами и витамином D, а также цельные зерна, арахисовое масло, специи (базилик, перец чили, орегано) и ферментированные продукты наподобие мисо и темпе.

В июне ученые установили причины отложения жира на животе и рассказали, как этого избежать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назван лучший вид активности для похудения
Названы пять простых способов избавления от жира на животе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019