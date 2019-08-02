Назван лучший вид активности для похудения

Врач-диетолог Александр Немов заявил, что лучше всего снижению веса способствует интервальная ходьба. По его словам, такая нагрузка является более предпочтительной, чем обычный бег, который не относится к «естественным состояниям человека», поэтому может привести к возникновению заболеваний.

Немов отметил, что интервальная ходьба должна быть «рваной».

«Сначала идешь нормально, потом минуты на 2–3 ускоряешься, потом опять замедляешься — этого достаточно для нагрузки и для сжигания лишних калорий», — цитирует диетолога НСН.

Он также отметил, что для здоровья полезно заниматься йогой, однако похудеть с ее помощью вряд ли получится. Кроме того, диетолог предложил «без фанатизма» заниматься спортивными танцами и устраивать походы в горы, если есть соответствующая физическая подготовка.

Ранее, 1 августа, главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, сколько арбуза можно съесть без вреда для здоровья человека.