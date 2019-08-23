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Названы пять простых способов избавления от жира на животе

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer/moodboard
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Специалисты назвали пять способов борьбы с излишним жиром на животе. Отложение вредного висцерального жира в брюшной полости влияет на старение организма и развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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Исследователи из Медицинского центра университета Дьюка в Северной Каролине пришли к выводу, что одним из самых лучших способов борьбы с такими лишними килограммами является аэробика, а также занятия на велотренажерах и бег.

Кроме того, по данным American Diabetes Association накопление жира в области живота связано с употреблением большого количества насыщенных жиров, которыми богаты красное мясо, колбаса, сыр и фастфуд, пишет «Медикфорум».

Эксперты рекомендуют ограничить потребление таких продуктов и добавить в рацион оливковое и рапсовое масла.

Еще одним эффективным способом борьбы с жиром на животе является употребление клетчатки, которая в большом количестве содержится в орехах, бобах, горохе, брокколи, куриной грудке и фруктах. Согласно данным, приведенным в журнале Prevention, рацион, богатый клетчаткой приводит к уменьшению висцерального жира на 3,7%.

Ученые подчеркивают, что лучше и быстрее всего избавиться от жира на животе поможет комбинированный подход из физических упражнений и правильного питания.

Диетологи также призывают обратить внимание на белковую пищу.

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