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Названы лучшие продукты для похудения

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Фото: TASS/CTK/digifoodstock.com
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Специалисты назвали продукты, которые способствуют похудению. По их словам, людям, желающим расстаться с лишними килограммами, стоит включить в свой рацион питания йогурты, кефир, квашеную капусту и напитки на основе чайного гриба, пишет портал «Дни24».

Отмечается, что также ускорению метаболизма способствует яблочный уксус.

«Это было подтверждено результатами научных экспериментов с задействованием как подопытных грызунов, так и людей», — говорится в сообщении.

Также в списке рекомендованных добавок оказался экстракт гарцинии камбоджийской, перед употреблением которого необходима консультация врача.

В мае российские звезды поделились секретами эффективного похудения. Рекордсменом в борьбе с лишним весом стал актер Александр Семчев, сбросивший 70 кг. Артист отказался от сладкого и жареного, калорийных соусов и исключил алкоголь. Основу его рациона составили мясо или рыба с овощами, фрукты.

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