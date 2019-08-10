Названы лучшие продукты для похудения

Специалисты назвали продукты, которые способствуют похудению. По их словам, людям, желающим расстаться с лишними килограммами, стоит включить в свой рацион питания йогурты, кефир, квашеную капусту и напитки на основе чайного гриба, пишет портал «Дни24».

Отмечается, что также ускорению метаболизма способствует яблочный уксус.

«Это было подтверждено результатами научных экспериментов с задействованием как подопытных грызунов, так и людей», — говорится в сообщении.

Также в списке рекомендованных добавок оказался экстракт гарцинии камбоджийской, перед употреблением которого необходима консультация врача.

В мае российские звезды поделились секретами эффективного похудения. Рекордсменом в борьбе с лишним весом стал актер Александр Семчев, сбросивший 70 кг. Артист отказался от сладкого и жареного, калорийных соусов и исключил алкоголь. Основу его рациона составили мясо или рыба с овощами, фрукты.