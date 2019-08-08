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Врач назвала самые вредные сорта сыра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о вреде сыра. По ее словам, самым опасным является сыр с плесенью — рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер, бри и др. Специалист пояснила, что в данном продукте содержатся токсичные вещества, а также он может спровоцировать развитие инфекционного заболевания листериоза.

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«Сыры с плесенью нежелательно употреблять беременным и кормящим женщинам, а также больным с проблемами желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)», — отметила специалист в интервью журналистам издания «Аргументы и факты».

Панова отметила, что во время беременности в случае заражения организма листериями происходит в том числе внутриутробное заражение плода. По словам врача, на ранних стадиях оно приводит к прерыванию беременности или аномалиям развития.

Листериоз — это заболевание, которое инфицирует центральную нервную систему и может вызвать менингит и энцефалит. Основной способ заражения — пищевой. Бактерия листерия попадает в организм человека вместе с продуктами питания, которые, в свою очередь, инфицируются в процессе производства и хранения.

В мае ученые из дублинского Университетского колледжа пришли к выводу, что употребление сыра может способствовать похудению.

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