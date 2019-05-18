Назван способствующий похудению продукт

Употребление сыра может способствовать похудению. К такому выводу пришли ученые из дублинского Университетского колледжа после изучения влияния белковых продуктов на организм человека.

Как отмечает «Медикфорум», некоторые специалисты называют сыры не самой здоровой пищей и советуют не употреблять их тем, кто желает правильно питаться или похудеть.

Однако ирландские ученые исследовали данные о пищевых привычках и состоянии здоровья более 1,5 тыс. добровольцев и выяснили, что сыры не всегда повышают уровень холестерина в крови. Кроме того, участники эксперимента, которые часто и регулярно употребляли этот продукт, смогли избавиться от лишнего веса.

Сыр в рационе также позитивно сказался на низком артериальном давлении.

Это обусловлено тем, что в организме увеличивалось содержание насыщенных жирных кислот.

«Вероятно, полагают специалисты, питательные вещества, находящиеся в сыре, способствуют компенсации повышенного потребления насыщенных жиров», — отмечает издание.



В апреле ученые выяснили, что ежедневное употребление сыра способно уменьшить риск возникновения инфаркта. Специалисты объяснили это тем, что сыр обогащен минералами, витаминами, белками и кальцием, улучшающим обмен веществ.