Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» рассказал главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

«Есть маленькие хитрости. Например, есть не на кухне, а в другой комнате. У вас на кухне же холодильник рядом. А если идти — это уже лень. Потом еще надо есть из маленьких тарелок, чтобы еды казалось много. Это чисто психологические уловки», — рассказал он.

По словам Тутельяна, из рациона нужно убрать сосиски, сардельки и колбасы, так как в них много жира, добавить овощи и фрукты. Хлеб же нужно есть только цельнозерновой или из муки грубого помола.

«Ешьте не спеша. Мы же с вами знаем, что разница между насыщением реальным и психологическим — 20–25 минут. Осознанно медленнее есть труднее, потому что ты голодный и хочется всё сразу. А если положишь на маленькую тарелочку зелени побольше, то пока ты ешь всё это аккуратно, как раз 20 минут проходит», — также порекомендовал диетолог.

Кроме того, он посоветовал исключить из рациона кондитерские изделия и ограничить количество потребляемого сахара.

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