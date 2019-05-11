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Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

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Фото: TASS/DPA
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Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» рассказал главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

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«Есть маленькие хитрости. Например, есть не на кухне, а в другой комнате. У вас на кухне же холодильник рядом. А если идти — это уже лень. Потом еще надо есть из маленьких тарелок, чтобы еды казалось много. Это чисто психологические уловки», — рассказал он.

По словам Тутельяна, из рациона нужно убрать сосиски, сардельки и колбасы, так как в них много жира, добавить овощи и фрукты. Хлеб же нужно есть только цельнозерновой или из муки грубого помола.

«Ешьте не спеша. Мы же с вами знаем, что разница между насыщением реальным и психологическим — 20–25 минут. Осознанно медленнее есть труднее, потому что ты голодный и хочется всё сразу. А если положишь на маленькую тарелочку зелени побольше, то пока ты ешь всё это аккуратно, как раз 20 минут проходит», — также порекомендовал диетолог.

Кроме того, он посоветовал исключить из рациона кондитерские изделия и ограничить количество потребляемого сахара.

Ранее, 8 мая, диетолог Олеся Онофрей перечислила продукты, которые защитят кожу от вредного ультрафиолетового излучения и помогут получить ровный загар. Среди них — морковь, абрикосы и красное мясо.

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