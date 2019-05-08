Диетолог назвала продукты для красивого загара

Диетолог Олеся Онофрей перечислила продукты, которые защитят кожу от вредного ультрафиолетового излучения и помогут получить ровный загар. Среди них — морковь, абрикосы и красное мясо.

По ее словам, чтобы загар был красивым и долго держался, нужно, чтобы в организме в достаточном количестве вырабатывался меланин. Для этого требуется употреблять в пищу те продукты, которые содержат растительный компонент бета-каротин, а также определенные витамины и микроэлементы.

Диетолог пояснила, что для загара полезен витамин Е, который является мощным антиоксидантом, защищающим организм от свободных радикалов. Также полезны селен, который защитит от вредного ультрафиолета и устранит появление сухости после пребывания на солнце, Омега-3 и ликопин, способствующие выработке меланина.

«Самый полезный для красивого загара продукт — морковь. Есть такое мнение, что красотки из Бразилии всегда перед выходом на солнце выпивают стакан морковного сока», — утверждает специалист, ее слова приводит «Вечерняя Москва» в среду, 8 мая.

Она добавила, что нужно также употреблять в пищу абрикосы, виноград, персики, спаржу, томаты, дыни, красное мясо, морепродукты и субпродукты. Лучше съедать их за час до выхода на солнце.

По словам Онофрей, непосредственно перед принятием солнечных ванн можно выпить стакан свежевыжатого сока из перечисленных овощей или фруктов. После сеанса загара неплохо съесть брокколи, поскольку этот овощ помогает справиться с отеками и способствует выработке меланина.

Как предупреждает диетолог, есть продукты, замедляющие выработку меланина, тем самым не позволяя загару ровно ложиться на кожу. К ним относятся соленая, маринованная, жареная еда, шоколад, колбасы, кофе, какао, кукуруза, петрушка и алкоголь.

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