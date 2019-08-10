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Ученые назвали причины любви кошек к траве

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Фото: Global Look Press/Justus de Cuveland/http://imagebroker.com/#/search/
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Ученые рассказали, почему кошки так неравнодушны к траве. Об этом 9 августа сообщила издание Naked Science.

Исследователи опросили в Сети более тысячи владельцев хвостатых, которые наблюдали своих питомцев не менее трех часов в день, и выяснили, что 71% животных шесть раз за период наблюдения пытались погрызть растения и только 11% никогда не были за этим «застуканы».

Как считают специалисты, поедание травы — инстинктивная потребность кошек. Жевание растительности помогает им избавиться от кишечных паразитов за счет специальных компонентов, которые стимулирую работу мышц пищеварительного тракта.

Ученые также посоветовали покупать кошкам траву в зоомагазинах, чтобы питомец мог ее жевать без риска отравления.

8 августа были названы самые популярные породы кошек у россиян.

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