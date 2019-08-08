Названы самые популярные у россиян породы кошек

Шотландские и британские кошки пользуются наибольшей популярностью у россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Mail.ru Group, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В пресс-службе компании отметили, что большинство жителей России предпочитают заводить беспородных животных — каждая вторая кошка (а это 55%) не имеет определенной породы. Среди породистых питомцев россияне предпочитают заводить кошек британской породы (11%), шотландской (8%), мейн-кунов (3%) и сибирских (3%).

Опрос также показал, что больше всего любителей кошек живет в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Челябинске и Екатеринбурге, пишет «Федеральное агентство новостей».

Исследование также показало, что самыми популярными кличками для кошек являются Маруся, Алиса, Соня, Муся, Мася, а котов чаще всего называют Кузей, Барсиком, Васей, Семой и Рыжиком.

Опрос проводился по случаю Всемирного дня кошек, который отмечается 8 августа. Проект «Питомцы Mail.ru» проанализировал данные около 18 тыс. владельцев кошек, пишет «Ридус».

Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев посоветовал выбирать кошек не по породе, а по преданному взгляду и отношению к потенциальному хозяину.

«Моя любимая порода кошек та, которая смотрит на тебя преданными глазами. Независимо, шотландцы они или нет. Люди ищут картинку, а надо не картинку, надо «человека». Кошки очень человечны», — приводит слова Куклачева НСН.

6 августа сообщалось, что зоопсихолог Наталья Кирьянова рассказала, как воспитать кошку, чтобы животное не портило мебель и другие вещи в квартире.