Прямой эфир

Названы самые популярные у россиян породы кошек

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шотландские и британские кошки пользуются наибольшей популярностью у россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Mail.ru Group, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В пресс-службе компании отметили, что большинство жителей России предпочитают заводить беспородных животных — каждая вторая кошка (а это 55%) не имеет определенной породы. Среди породистых питомцев россияне предпочитают заводить кошек британской породы (11%), шотландской (8%), мейн-кунов (3%) и сибирских (3%).

Ученые создают первую в мире вакцину от аллергии на кошек
Новый препарат сможет блокировать развитие симптомов заболевания

Опрос также показал, что больше всего любителей кошек живет в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Челябинске и Екатеринбурге, пишет «Федеральное агентство новостей».

Исследование также показало, что самыми популярными кличками для кошек являются Маруся, Алиса, Соня, Муся, Мася, а котов чаще всего называют Кузей, Барсиком, Васей, Семой и Рыжиком.

Опрос проводился по случаю Всемирного дня кошек, который отмечается 8 августа. Проект «Питомцы Mail.ru» проанализировал данные около 18 тыс. владельцев кошек, пишет «Ридус».

Руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев посоветовал выбирать кошек не по породе, а по преданному взгляду и отношению к потенциальному хозяину.

«Моя любимая порода кошек та, которая смотрит на тебя преданными глазами. Независимо, шотландцы они или нет. Люди ищут картинку, а надо не картинку, надо «человека». Кошки очень человечны», — приводит слова Куклачева НСН.

6 августа сообщалось, что зоопсихолог Наталья Кирьянова рассказала, как воспитать кошку, чтобы животное не портило мебель и другие вещи в квартире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрмитажного кота Ахилла планируют назначить оракулом ЧЕ-2020
Ученые заявили о склонности любителей кошек к шизофрении

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017