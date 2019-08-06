Эрмитажного кота Ахилла планируют назначить оракулом ЧЕ-2020

Оракулом футбольных матчей чемпионата Европы (ЧЕ) в 2020 году может стать эрмитажный кот Ахилл. Об этом сообщили во вторник, 6 августа, сотрудники первой сети котокафе «Республика кошек».

«Да, такие планы у нас есть. Ахилл очень активный кот. Он всегда в чем-то участвует, чем-то занят», — цитирует «Петербургский дневник» представителя сети.

В Санкт-Петербурге пройдут четыре матча первенства, уточняет сайт kp.ru.

В 2018 году Ахилл успешно предсказывал результаты матчей на чемпионате мира по футболу, напоминает «Федеральное агентство новостей». Он точно предсказал исходы матчей с участием сборной России, а также спрогнозировал, кто возьмет бронзу ЧМ.

В декабре прошлого года система мониторинга СМИ «Медиалогия» назвала самых популярных котов в 2018 году. В число наиболее известных питомцев попал кот музея Эрмитаж по кличке Ахилл. Второе место занял кот Бегемот из музея «Булгаковский дом». Третье место досталось коту Мостику, ставшему любимцем строителей Крымского моста.