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Кот Мостик отметил трехлетие

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Фото: facebook.com/cat.the.most
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Главный символ Крымского моста — кот Мостик — отметил 29 ноября третий день рождения. Строители по этому случаю подарили ему медаль с надписью «главный начальник» и угостили креветками.

«Дорогой наш котик Мостик, в твой день рождения мы хотим тебе вручить медаль, которую ты, безусловно, заслужил — главный начальник», — сказали коту строители. Видео торжеств появилось на странице кота в Facebook.

Мостику накрыли праздничный стол и подарили целую миску креветок.

В августе 2018 года стало известно, что «кот Крымского моста» стал персонажем стикеров для Telegram. На 14 картинках он улыбается, мурлычет, грустит и признается в любви.

Реальный кот Мостик живет на КПП рядом со стройплощадкой, и контролирует стройку железнодорожной части Крымского моста.

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