Ученые заявили о склонности любителей кошек к шизофрении

Люди с диагностированной шизофренией чаще всего заводят в качестве домашних животных кошек и котов. К такому выводу пришла группа ученых Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, пишет MedikForum.



Специалисты выяснили, что люди, подверженные проявлениям шизофрении, очень часто заражены токсоплазмозом — переносчиками этого заболевания зачастую являются кошки. Это заболевание было обнаружено у 40% людей с диагностированным психическим расстройством.

По словам ученых, токсоплазмы могут действительно изменять поведение человека и провоцировать возникновение различных психических отклонений.



Токсоплазмоз — это заболевание, которое развивается в результате попадания в организм паразита Toxoplasma gondii. Первые симптомы заражения очень похожи на легкую форму гриппа.

4 июля медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой. По их словам, эти животные являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллеза, туберкулеза и туляремии.

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