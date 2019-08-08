Ученые назвали причину отложения жира на бедрах

К усиленному отложению жира на бедрах приводит долгое нахождение в сидячем положении, заявили израильские ученые из университета Тель-Авива.

Исследование специалистов подтвердило, что именно сидячий образ жизни чаще всего провоцирует отложение лишнего жира на ягодицах и бедрах, так как из-за долгой неподвижности эти участки подвергаются однообразному давлению, и жир на них скапливается на 50% больше.

Как пояснили ученые, организм человека содержит преадипоциты — клетки-предшественники жировых клеток, пишет Медикфорум.

На тех участках тела, которые во время сидения испытывают постоянное давление, преадипоциты начинают гораздо активнее делиться и быстрее трансформируются в жировые. Поэтому даже если человек ведет активный образ жизни, но работа его вынуждает сидеть длительное время, у него также может откладываться лишний жир на бедрах.

«Все клетки тела способны чувствовать механические нагрузки, и жировые клетки не исключение. Длительные периоды статической нагрузки ведут к повышенной выработке в организме жировых клеток», — отметили специалисты.

Чтобы избежать отложения жира на ягодицах и бедрах, ученые советуют чаще делать перерывы в работе и разминаться.

В июне ученые установили причины отложения жира на животе и рассказали, как этого избежать.