Стали известны лечебные свойства шоколада

Горький и темный шоколад могут защитить организм от развития некоторых заболеваний, считают специалисты.

Как пишет «Медикфорум», в первую очередь эта популярная сладость предотвращает появление сезонной хандры, так как употребление шоколада активизирует выработку «гормонов радости» эндорфинов.

Также регулярное употребление горького шоколада позитивно сказывается на сердечно-сосудистой системе, снижая риск инсульта и инфаркта. Это возможно за счет содержания флавоноидов, которые улучшают состояние сосудов и как следствие кровоснабжение мозга.

Полезным медики считают шоколад и для профилактики тромбообразований. В какао-бобах содержатся полифенолы. Из эффект сравним с действием аспирина.

Согласно исследованию американских ученых, темный шоколад, особенно в сочетании с пребиотиками, нормализует состояние флоры, что снижает вероятность воспаления в сосудистой стенке и риск инсульта.

Кроме того, ученые из Университета Бригама Янга сочли малые дозы горького шоколада полезными в профилактике развития сахарного диабета, так как содержащиеся в нем вещества способны нормализовать работу поджелудочной железы, производящей инсулин.

Также горький или темный шоколад можно есть людям, страдающим от проблем с лишним весом. Эта сладость может защитить от приступов сильного аппетита. Испанские ученые полагают, что не более 30 г темного шоколада в сутки нормализуют работу печени и предотвращают скачки давления, отмечается в статье.

Ранее специалисты назвали пять главных продуктов, необходимых для поддержания женской красоты и здоровья.