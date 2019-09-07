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Стали известны лечебные свойства шоколада

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Горький и темный шоколад могут защитить организм от развития некоторых заболеваний, считают специалисты.

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Как пишет «Медикфорум», в первую очередь эта популярная сладость предотвращает появление сезонной хандры, так как употребление шоколада активизирует выработку «гормонов радости» эндорфинов.

Также регулярное употребление горького шоколада позитивно сказывается на сердечно-сосудистой системе, снижая риск инсульта и инфаркта. Это возможно за счет содержания флавоноидов, которые улучшают состояние сосудов и как следствие кровоснабжение мозга.

Полезным медики считают шоколад и для профилактики тромбообразований. В какао-бобах содержатся полифенолы. Из эффект сравним с действием аспирина.

Согласно исследованию американских ученых, темный шоколад, особенно в сочетании с пребиотиками, нормализует состояние флоры, что снижает вероятность воспаления в сосудистой стенке и риск инсульта.

Кроме того, ученые из Университета Бригама Янга сочли малые дозы горького шоколада полезными в профилактике развития сахарного диабета, так как содержащиеся в нем вещества способны нормализовать работу поджелудочной железы, производящей инсулин.

Также горький или темный шоколад можно есть людям, страдающим от проблем с лишним весом. Эта сладость может защитить от приступов сильного аппетита. Испанские ученые полагают, что не более 30 г темного шоколада в сутки нормализуют работу печени и предотвращают скачки давления, отмечается в статье.

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