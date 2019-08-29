Жизнь не сахар: почему продажи кофе и шоколада выросли этим летом

В этот летний сезон в стране выросли продажи шоколада (на 3%) и кофе (на 11%), показали данные Gfk Rus. Однако напрашивающееся объяснение, что это связано исключительно с холодным летом и затяжными периодами низкого давления, не поддержали эксперты. По их словам, кофе с шоколадкой — классический ответ населения на общую нестабильность. Но, как и любое лекарство, требует дозированного потребления.

Рецепт от нестабильности

Летний сезон 2019 года выдался аномальным. Например, центральные регионы давно не видели таких невысоких температур, затяжных осадков и продолжительных периодов низкого атмосферного давления. Традиционно в такие моменты люди пытаются взбодрить себя дополнительной чашкой кофе и шоколадом, которые содержат вещества, способствующие выработке серотонина, или «гормона счастья».

В летний сезон – 2019 (с мая по конец августа), как показали данные потребительской панели GfK Rus, покупки шоколада и кофе в физическом объеме увеличились по сравнению с прошлым годом на 3 и 11% соответственно, в денежном выражении — на 4 и 8%. Замер касался шоколадных изделий (плитки, батончики, конфеты в коробках и развесные), а также кофе натурального в зернах и капсулах. В прошлом году наблюдалась иная картина: шоколад лишь незначительно вырос (1%), а кофе снизился на 18%.

Однако эксперты по питанию неожиданно не стали связывать такие данные с холодным летом. По словам научного руководителя ФИЦ питания Виктора Тутельяна, рост потребления этих продуктов скорее связан с экономикой, например, ожиданием роста цен.

С этим мнением согласен и известный диетолог Алексей Ковальков, который отмечает, что с точки зрения получения гормона счастья шоколад в дождливое и холодное лето не помогает, поскольку серотонин образуется только в условиях яркого солнечного света.

— Шоколад во все времена и во всех странах был продуктом, повышающим выработку дофамина, который сейчас особенно необходим людям. В моменты, когда нет стабильности, они переходят на углеводы. Это было отмечено статистически, начиная со времен Великой французской революции, — поясняет Алексей Ковальков.

Кофе, по его словам, люди зачастую заменяют обед.

— Ведь после употребления одной чашки этого напитка, даже без сахара, молока или сливок, человек не испытывает голода в течение часа-полутора, — уверен диетолог. — Недавно даже придумали кофейную диету, которая подразумевает потребление только нескольких чашек кофе в день.

Он также отмечает, что если раньше кофемашины были чуть ли не в каждом офисе, то сейчас компании отказываются от этой практики ради экономии, и люди вынуждены приносить кофе с собой.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов согласен, что сейчас люди находятся в тревожном состоянии.

— Население напугано перспективами нового мирового финансового кризиса, о котором постоянно говорят, люди живут в условиях стагнации доходов, — отмечает он. — В целом, известный факт, что в нестабильные времена люди начинают экономить на многих серьезных вещах — например, не покупают автомобили, ювелирные украшения, снижают потребление деликатесов. При этом спрос на шоколад традиционно растет, поскольку это недорогой, но эффективный способ повысить настроение, своего рода антикризисная диета.

Полезная доза

Желание поднять себе настроение за счет шоколадки или выпить кофе вместо обеда вполне понятно. Но эксперты по правильному питанию предостерегают от излишеств в этом плане. Как напоминает Алексей Ковальков, ВОЗ рекомендует употреблять не больше шести чашек кофе в день.

— Это не значит, что нужно пить именно шесть чашек. Это максимально допустимый уровень. Причем речь идет именно о маленьких кофейных чашечках, — отметил диетолог.

Виктор Тутельян советует ограничиться одной-двумя порциями кофе, причем с особой осторожностью к потреблению напитка стоит относиться людям, которые страдают от гипертонии. Он также советует ограничивать потребление шоколада тем, кто имеет проблемы с инсулиновым обменом, избыточным весом и так далее, поскольку этот продукт содержит много жира и углеводов.

Однако именно такое сочетание, подчеркивает Алексей Ковальков, способствует выработке серотонина и дофамина.

— Но, например, шоколад без сахара не будет способствовать достижению цели, — говорит он. — Опять же ВОЗ рекомендует не более 60 г углеводов в день.

Поэтому, обращает внимание диетолог, надо рассчитать, сколько их содержится не только в порции шоколада, но и в хлебе, напитках, крупах и т.д.