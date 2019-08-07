Ученые развенчали популярный миф о кофе

Американские ученые изучили влияние алкоголя, кофеина и никотина на сон. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Sleep.

Всего в исследовании приняли участие 785 человек, которые за четыре часа до сна употребляли кофе, алкоголь и курили. Как оказалось, употребление спиртных напитков приводило к более низкой эффективности сна. Аналогичный эффект оказывало курение, которое, помимо этого, также незначительно увеличивало время, на которое участники просыпались среди ночи. При этом употребление кофе, согласно выводам экспертов, вообще никак не влияло на сон.

Таким образом ученые опровергли миф о вреде употребления кофеина вечером. При этом специалисты обратили внимание на вред курения и алкоголя для сна.

Ранее в июне сомнолог назвал условия полноценного сна. Оказалось, что для этого необходимо ложиться спать и просыпаться каждый день в одно и то же время.