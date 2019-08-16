Ученые опровергли пользу шоколада при депрессии

Употребление шоколада не помогает людям, страдающим от депрессии, несмотря на результаты недавно вышедшего в журнале Depression and Anxiety исследования. Выводы ученых о пользе шоколада не являются научными, пишет MedicalХpress.

По словам профессора Института здоровья Гриффита Бена Десброу, работа американских ученых заставляет усомниться в своих результатах. Специалист отметил, что исследование проводилось путем опроса людей о их настроении и о том, ели ли они шоколад.

«На самом деле люди редко признаются, когда едят сладости. Подумайте, если бы вы вчера на ночь съели целую плитку шоколада, вы бы сказали об этом интервьюеру? А если вы еще и в депрессии?» — отметил Десброу.

По его словам, на самом деле шоколад никак не влияет на депрессию, зато может быть опасен для организма из-за большого содержания сахара. Десброу отметил, что в случае тяги к сладкому лучше выбирать темный шоколад, сухофрукты или орехи.

27 июля сообщалось, что американские ученые выяснили, как можно эффективно регулировать свой вес и снизить риск возникновения опасных заболеваний.