Ученые назвали ранний симптом развития инфаркта у пожилых людей

Ученые из Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса в Балтиморе (США) назвали ранний симптом развития инфаркта у пожилых людей. По словам специалистов, об этом может говорить быстрая утомляемость, сообщается на сайте MedikalXpress.

Всего в эксперименте участвовали 625 добровольцев, средний возраст которых составлял около 70 лет. Участникам предлагалось прогуляться около пяти минут на беговой дорожке при скорости 2,4 км/ч. После они оценили свою усталость по шкале от 1 до 10. Оказалось, что наивысший балл отмечали люди, уже имеющие риски сердечно-сосудистых заболеваний, — страдающие от ожирения и высокого кровяного давления.

Исследователи отметили, что высокая утомляемость может быть одним из важных признаков будущих проблем с сердечно-сосудистой системой. По их словам, для профилактики дальнейшего развития заболеваний необходимо вести правильный образ жизни, сбалансировано и полноценно питаться, не увлекаться вредной пищей, а также не забывать об умеренной физической активности.

19 июля ученые назвали еще одну причину инфарктов и инсультов.