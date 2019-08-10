Врач рассказал о вызвавшей смерть Аллы Вербер бактерии

Кандидат медицинских наук, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказал об инфекции, которая стала причиной смерти fashion-директора ЦУМа и вице-президента ювелирной компании Mercury Аллы Вербер. По словам специалиста, при менингококковом сепсисе наблюдается крайне высокая смертность.

«Настолько высокая, что по статистике выживаемость близится к нулю. Фактически, у Аллы Вербер не было шансов даже при безупречных действиях врачей», — сказал специалист журналистам «Телепрограммы».

По словам Викулова, сейчас появился новый штамм менингокока — W135. Специалист отметил, что долгое время бактерия может оставаться недиагностированной и проявляться лишь в виде легкого насморка. Также менингокок может жить в неактивном состоянии в верхних дыхательных путях и выявляться только при прицельном обследовании, добавил специалист.

Викулов отметил, что бактерия менингокока может вызвать поражение центральной нервной системы и привести к тяжелому бактериальному менингиту с высоким риском летального исхода. По его словам, все, кто контактировал с Вербер в последнее время, сейчас находятся в группе риска.

Ранее 10 августа представитель Вербер сообщил, что причиной ее смерти стал менингoкoккoвый сепсис. «Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию», — говорилось в сообщении.

Вербер скончалась 6 августа в больнице на итальянском курорте Форте-дей-Марми в возрасте 61 года. Первоначально сообщалось, что причиной смерти стал обширный инфаркт. Похороны предпринимательницы должны состояться 14 августа в Торонто (Канада).

Алла Вербер родилась в Ленинграде в 1958 году. В 1976 году вместе с родителями она эмигрировала из СССР, жила в Канаде, Италии, США. В возрасте 26 лет открыла в Торонто свой первый модный бутик. В 1989 году вернулась в Советский Союз и через год первая в стране стала создавать бутики высокой моды. В 1993 году она начала работать в международной ювелирной компании Mercury и со временем стала вице-президентом. В 2003 году заняла пост fashion-директора ЦУМа.