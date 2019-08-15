Названо вызывающее аномальный рост груди эфирное масло

Американские ученые заявили, что лавандовое масло может способствовать аномальному росту груди у молодых девушек. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, сообщается на сайте MedicalXpress.

«Общественность должна быть осведомлена о результатах нашего исследования, ​​рассмотреть все доказательства и только потом решать, когда использовать эфирные масла», — сказал научный сотрудник Национального института наук об окружающей среде (NIEHS) Дж. Тайлер Рэмси.

Он напомнил, что ранее исследователи проверяли, как лавандовое масло влияет на мужской организм. Как оказалось, оно приводит к преждевременному выпадению волос и гинекомастии — увеличению грудной железы у мужчин. По словам специалистов, это объясняется тем, что даже запах лавандового масла стимулирует выработку гормона эстрогена и блокирует тестостерон.

Новое исследование показало, что аналогичное действие лавандовое масло оказывает на организм даже совсем юных девушек. По словам специалистов, масло лаванды содержит химические вещества, разрушающие эндокринную систему, что и вызывает преждевременный рост груди.

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