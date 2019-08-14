Датские ученые протестировали вакцину от хламидиоза

Ученые датского Государственного института сыворотки (ГИС) в сотрудничестве с Имперским колледжем в Лондоне успешно протестировали первую в мире действенную вакцину от хламидиоза. Об этом 13 августа написало издание Politiken.

Исследования были проведены на 35 жительницах Великобритании, страдающих от этого заболевания. После использования вакцины положительный эффект был замечен у каждой из подопытных. Начальник отдела ГИС Франк Фольман назвал испытания прорывом и понадеялся на то, что их результаты ускорят создание вакцины, доступной всем больным.

Отмечается, что в Дании каждый день заражается хламидиозом 91 человек, общее число зарегистрированных заболевших в 2018 году превысило 33 тыс. Ученые считают, что реальная цифра в два раза больше. По данным специалистов, хламидиоз поражает 131 млн человек во всем мире ежегодно.

Хламидиоз — инфекционное заболевание, передающееся в большинстве случаев половым путем. Без должного лечения может привести к различным воспалениям мочеполовой системы, а также к бесплодию у женщин.