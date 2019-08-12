В мире зафиксирован резкий рост заболеваемости корью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала резкий рост заболеваемости корью. Так, с января по июль 2019 года вирус подхватили почти в три раза больше людей, чем за аналогичный период 2018 года.

По данным на конец июля, в мире зафиксировано 365 тыс. случаев заболевания в 182 странах — самый высокий показатель с 2006 года. В 2018 году 181 страна информировала о 129 тыс. заболевших. За весь 2017 год вирус подхватили 6,7 млн человек, из которых 110 тыс. скончались.

При этом наиболее остро ситуация обстоит в Демократической Республике Конго, Мадагаскаре и на Украине. Также крупные вспышки наблюдаются в Анголе, Камеруне, Чаде, Казахстане, Нигерии, на Филиппинах, в Южном Судане, Судане и Таиланде.

В ВОЗ подчеркивают, что данные цифры являются предварительными, так как обычно учитывается менее десятой части всех заболевших, пишет ТАСС 12 августа.

По данным Минздрава Украины от 12 августа, с начала года в стране заболели корью 57,1 тыс. человек, 18 из них умерли. При этом за неделю — с 28 июля по 9 августа — заразились 261 человек, в том числе 93 ребенка. Власти настоятельно просят не отказываться от прививок и не пропускать вторую дозу вакцинации.

В марте детский фонд ООН ЮНИСЕФ поставил Украину на первое место в мире по уровню заболеваемости корью в 2018 году.