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Названа причина заболевания детей в лагере под Москвой

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Причиной заболевания детей острой кишечной инфекцией в лагере «Олимп» в Подмосковье стала норовирусная инфекция. К такому выводу пришли сотрудники регионального управления Роспотребнадзора в ходе расследования.

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Как отметили в ведомстве, произошло это из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима, пишет агентство городских новостей «Москва». В настоящее время организованы противоэпидемические мероприятия для ликвидации очага инфекции. В частности, продезинфицирован пищеблок, столовая и корпус, а также проведено обследование контактных детей и сотрудников пищеблока.

В Роспотребнадзоре уточнили, что новых случаев заболевания выявлено не было, пишет REGNUM. Установлено медицинское наблюдение за контактными детьми, взяты пробы продовольственного сырья и готовых блюд, смывы с инвентаря, оборудования и рук персонала. Ответственные за нарушения лица будут привлечены к ответственности, а родителям пострадавших детей окажут юридическую помощь по возврату средств за путевки.

Инцидент произошел 3 августа в детском лагере в Коломенском городском округе. За медицинской помощью обратились 10 детей и один взрослый, семеро детей оказались в больнице с кишечной инфекцией.

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