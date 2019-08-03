Семеро детей госпитализированы из лагеря в Подмосковье

Семеро детей из лагеря при доме отдыха «Олимп» в Коломенском городском округе Подмосковья попали в больницу из-за кишечной инфекции. Об этом в субботу, 3 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного Минздрава.

«Им (детям — Ред) было рекомендовано остаться в клинике под наблюдением врачей. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что несовершеннолетние находятся в Коломенской центральной районной больнице.

Ранее, 16 июля, 49 детей и пятеро взрослых попали в больницу, отравившись в летнем лагере в Крыму. По результатам обследования первых заболевших было установлено, что возбудителем явился норовирус, а дети отравились, предположительно, салатом. 17 июля крымский СК возбудил уголовные дела, прокуратура республики начала проверку по соблюдению санитарных норм.